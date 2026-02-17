On s'éclate en couleurs!

Fondation Du Collège Notre-Dame-de-l'Assomption
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225 Rue St Jean Baptiste

Nicolet, QC J3T 1H4, Canada

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1 KM - 17 ans et moins
20 $

Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 1 km.
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.

1 KM - 18 ans et plus
25 $

Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 1 km.

3 KM - 17 ans et moins
35 $

Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 3 km.
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.

3 KM - 18 ans et plus
40 $

Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 3 km.

5 KM - 17 ans et moins
35 $

Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 5 km.
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.

5 KM - 18 ans et plus
40 $

Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 5 km.

10 KM - 17 ans et moins
40 $

Profitez du programme complet et venez courir 10 km. (course seulement)
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.

10 KM - 18 ans et plus
45 $

Profitez du programme complet et venez courir 10 km. (course seulement)

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