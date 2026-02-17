On s'éclate en couleurs!

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Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 1 km.
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.
Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 1 km.
Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 3 km.
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.
Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 3 km.
Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 5 km.
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.
Profitez du programme complet et venez courir ou marcher 5 km.
Profitez du programme complet et venez courir 10 km. (course seulement)
** Nous recommandons que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés d’un(e) adulte sur la ligne de départ. L'adulte responsable doit également faire l'achat d'un dossard.
Profitez du programme complet et venez courir 10 km. (course seulement)
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