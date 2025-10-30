La Psyco-Boutique: Aweille donc, fait un don!

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T-shirt noir S avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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T-shirt noir M avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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T-shirt noir L avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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T-shirt noir XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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T-shirt noir 2XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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T-shirt noir 3XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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T-shirt noir 4XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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60 $

Coton ouaté noir S avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Coton ouaté noir M avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Coton ouaté noir L avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Coton ouaté noir XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Coton ouaté noir 2XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Coton ouaté noir 3XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Coton ouaté noir 4XL avec bonzaï sur la face avant et design avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le dos.


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Casquette item
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Casquette
45 $

Casquette noire avec bonzaï sur la face avant avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le côté.

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45 $

Tuque noire avec bonzaï sur la face avant avec slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!» sur le côté.

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10 $

Collier à clé à l'effigie de Psycohésion avec le slogan « La santé mentale, on vire pas fou avec ça!»

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