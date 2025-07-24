Coupons de consommation - ONCE UPON A SCRUB - Activités d'accueil x UdeMed 2025

Utilisable dans les bars participants pendant la Tournée des bars, les coupons sont offerts à prix réduit et incluent taxes et pourboire.
Chaque coupon donne droit soit à :
• Un shooter
• Une bière en fût
• Un cocktail simple
• Ou une boisson non alcoolisée
🔞 18 ans et plus seulement
*Quantité limitée
