Coupons de consommation - ONCE UPON A SCRUB - Activités d'accueil x UdeMed 2025

ONCE UPON A SCRUB - Activités d'accueil x UdeMed 2025

Le Rallye des Bars

Coupon de consommation (x1)
CA$8

Utilisable dans les bars participants pendant la Tournée des bars, les coupons sont offerts à prix réduit et incluent taxes et pourboire.

Chaque coupon donne droit soit à :
• Un shooter
• Une bière en fût
• Un cocktail simple
• Ou une boisson non alcoolisée

🔞 18 ans et plus seulement
*Quantité limitée

Coupons de consommation (x4)
CA$30

