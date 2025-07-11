ONCE UPON A SCRUB - Activités d'accueil x UdeMed 2025

Montréal, QC H3T 1J4, Canada
Billet qui donne accès aux trois journées d'accueil, soit;
Nourriture et boissons incluses! (sauf pour la tournée de bars)
ATTENTION: La tournée des bars et le bateau sont réservés aux personnes ayant atteint la majorité (18+) le 16 et 17 août respectivement.
Billet qui donne accès à la journée campus uniquement (J1).
Nourriture et boissons incluses!
Utilisable dans les bars participants pendant la Tournée des bars, les coupons (x4 inclus) sont offerts à prix réduit et incluent taxes et pourboire.
Chaque coupon donne droit soit à :
• Un shooter
• Une bière en fût
• Un cocktail simple
• Ou une boisson non alcoolisée
🔞 18 ans et plus seulement
*Quantité limitée
