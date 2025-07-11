eventClosed

ONCE UPON A SCRUB - Activités d'accueil x UdeMed 2025

2900 Bd Édouard-Montpetit

Montréal, QC H3T 1J4, Canada

Forfait Tout-inclus
CA$110

Billet qui donne accès aux trois journées d'accueil, soit;

  • J1: journée campus
  • J2: rallye de jour, chilling parc + tournoi beach volley et tournée des bars
  • J3: Soirée bateau

Nourriture et boissons incluses! (sauf pour la tournée de bars)

ATTENTION: La tournée des bars et le bateau sont réservés aux personnes ayant atteint la majorité (18+) le 16 et 17 août respectivement.

Forfait Campus
CA$72.50

Billet qui donne accès à la journée campus uniquement (J1).

Nourriture et boissons incluses!

Tournée des bars – Coupons de consommation
CA$15

Utilisable dans les bars participants pendant la Tournée des bars, les coupons (x4 inclus) sont offerts à prix réduit et incluent taxes et pourboire.


Chaque coupon donne droit soit à :

• Un shooter

• Une bière en fût

• Un cocktail simple

• Ou une boisson non alcoolisée


🔞 18 ans et plus seulement

*Quantité limitée

