ONCE UPON A SCRUB - Activités d'accueil x UdeMed 2025

Utilisable dans les bars participants pendant la Tournée des bars, les coupons (x4 inclus) sont offerts à prix réduit et incluent taxes et pourboire.





Chaque coupon donne droit soit à :

• Un shooter

• Une bière en fût

• Un cocktail simple

• Ou une boisson non alcoolisée





🔞 18 ans et plus seulement

*Quantité limitée