Domaine du Jeune Saule

Organisé par

Domaine du Jeune Saule

À propos de cet événement

ONNO – Les Couleurs de l’Humanité au profit du Domaine du Jeune Saule

1380 Rue Sherbrooke O

Montréal, QC H3G 1J5, Canada

Billet « IMMERSION » (Régulier)
50 $

Accès à la soirée immersive :
– Exposition
– Projection du film Les couleurs de l’humanité
– Expérience du Cœur collectif (participation à une œuvre collective)


Un ruban est remis à chaque participant à l’entrée afin de laisser sa trace sur l’œuvre.

Billet « BÂTISSEUR » (Donateur)
150 $

Pour ceux qui souhaitent soutenir davantage la mission.


Inclut l’accès complet à la soirée, ainsi qu’une contribution bonifiée au projet.
Une manière de s’impliquer plus profondément dans une œuvre collective à impact.


Don « RÉSONANCE »
40 $

Pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes :
– Inscription d’un nom ou message personnalisé
– Ruban attaché au Cœur collectif en leur nom
– Envoi d’une photo du ruban après l’événement

Une façon concrète de faire partie de l’œuvre, même à distance.

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