ONNO – Les Couleurs de l’Humanité au profit du Domaine du Jeune Saule

À propos de cet événement
Accès à la soirée immersive :
– Exposition
– Projection du film Les couleurs de l’humanité
– Expérience du Cœur collectif (participation à une œuvre collective)
Un ruban est remis à chaque participant à l’entrée afin de laisser sa trace sur l’œuvre.
Pour ceux qui souhaitent soutenir davantage la mission.
Inclut l’accès complet à la soirée, ainsi qu’une contribution bonifiée au projet.
Une manière de s’impliquer plus profondément dans une œuvre collective à impact.
Pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes :
– Inscription d’un nom ou message personnalisé
– Ruban attaché au Cœur collectif en leur nom
– Envoi d’une photo du ruban après l’événement
Une façon concrète de faire partie de l’œuvre, même à distance.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!