Opération Cotisation Plus 2026

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À propos de cet événement
La cotisation annuelle (50$) pour les deux prochaines années;
L’envoi des trois (3) éditions de la Revue L'Union ’Amicale pour les deux prochaines années;
L’émission d’un reçu de charité du même montant;
Peut comprendre le coût d’inscription (120 $) pour la 20 édition du tournoi de golf de l’Amicale en juin 2026 (Reçu de charité de 380 $);
Le paiement peut se faire en deux (2) versements égaux, dont le dernier ne saurait dépasser le 8 juin. (Voir Type de billet 3 et 4)
La cotisation annuelle (50 $) pour la présente année 2026;
L’envoi des trois (3) éditions de la Revue de l’Amicale pour la prochaine année;
L’émission d’un reçu de charité du même montant;
Le paiement doit se faire en un seul versement, à une date qui ne saurait dépasser le 8 juin 2026.
La cotisation annuelle (50$) pour les deux prochaines années;
L’envoi des trois (3) éditions de la Revue L'Union ’Amicale pour les deux prochaines années;
L’émission d’un reçu de charité du même montant;
Peut comprendre le coût d’inscription (120 $) pour la 20 édition du tournoi de golf de l’Amicale en juin 2026 (Reçu de charité de 380 $);
Le paiement peut se faire en deux (2) versements égaux, dont le dernier ne saurait dépasser le 8 juin.
La cotisation annuelle (50$) pour les deux prochaines années;
L’envoi des trois (3) éditions de la Revue L'Union ’Amicale pour les deux prochaines années;
L’émission d’un reçu de charité du même montant;
Peut comprendre le coût d’inscription (120 $) pour la 20 édition du tournoi de golf de l’Amicale en juin 2026 (Reçu de charité de 380 $);
Le paiement peut se faire en deux (2) versements égaux, dont le dernier ne saurait dépasser le 8 juin.
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