Opération Cotisation Plus 2026

La cotisation annuelle (50$) pour les deux prochaines années;

L’envoi des trois (3) éditions de la Revue L'Union ’Amicale pour les deux prochaines années;

L’émission d’un reçu de charité du même montant;





Peut comprendre le coût d’inscription (120 $) pour la 20 édition du tournoi de golf de l’Amicale en juin 2026 (Reçu de charité de 380 $);





Le paiement peut se faire en deux (2) versements égaux, dont le dernier ne saurait dépasser le 8 juin. (Voir Type de billet 3 et 4)