OPMM - Concert bénéfice pour l'organisme Le Phare

Université Concordia

7141 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H4B 1R6, Canada

VIP Adulte
CA$70
- Cocktail VIP avant concert à 18h - Rencontre avec le chef d’orchestre Jean-Pascal Hamelin - Zone privilégiée dans la salle de concert - 1 consommations incluses - coupons remis le jour du concert
VIP Enfant (- 18 ans)
CA$30
- Cocktail VIP avant concert à 18h - Rencontre avec le chef d’orchestre Jean-Pascal Hamelin - Zone privilégiée dans la salle de concert - 1 consommations sans alcool incluses - coupons remis le jour du concert
Admission générale
CA$40
Admission enfant (-18 ans)
CA$20

