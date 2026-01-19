Ordures - Entretien avec Simon Paré-Poupart

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Aucun siège précis n'est assigné. Les spectateurs choisissent les places à leur arrivée dans la salle. Les portes ouvriront dès 17h45 pour un cocktail à l'agora du Collège.
Une pièce d'identité pourrait être demandée. Aucun siège précis n'est assigné. Les spectateurs choisissent les places à leur arrivée dans la salle. Les portes ouvriront dès 17h45 pour un cocktail à l'agora du Collège.
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