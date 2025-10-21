Orgue électrique à vent antique, issu de la pièce «Bureaux»

Offert par
Petit orgue électrique à vent antique, utilisé par Guylaine Tremblay dans la pièce «Bureaux», présenté en 2003, texte et mise en scène d’Alexis Martin.
Testé et fonctionnel ; offert avec un tabouret et un plateau roulant pour faciliter son déplacement. Un instrument au son chaleureux et nostalgique, prêt à devenir la vedette de votre salon!
Marque : Symponette organ by Organ Company of Canada (London, Ontario), model 324.
Dimensions : Hauteur 31 pouces, largeur 29.5, profondeur 14.5
Poids léger
(avec émission d’un reçu officiel de 300$)
$
