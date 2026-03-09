Ottawa Beta Cup 2026

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Épée longue
110 $
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Sabre
110 $
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Longsword and Sabre
175 $
Package including Longsword, Sabre, General Admission and T-Shirt
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Extra T-Shrit
25 $
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