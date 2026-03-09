Ottawa Historical Fencing Society

Organisé par

Ottawa Historical Fencing Society

À propos de cet événement

Ottawa Beta Cup 2026

1701 Woodroffe Ave

Nepean, ON K2G 1W2, Canada

Entrée générale et t-shirt
25 $
Choisissez cette option d'admission et obtenez un t-shirt génial ! Dimensionnement à la page suivante.
Épée longue
110 $
Tournoi d'épée longue, DOIT être associé à l'admission générale. Veuillez noter que cette plateforme ajoute automatiquement un don de 15 % lors du paiement. N'oubliez pas de supprimer ce don sur la page suivante si vous ne voulez pas soutenir Zeffy. La langue sélectionnée n'affecte que
Sabre
110 $
Tournoi de sabre, DOIT être jumelé à l'admission générale. Veuillez noter que cette plateforme ajoute automatiquement un don de 15 % lors du paiement. N'oubliez pas de supprimer ce don sur la page suivante si vous ne voulez pas soutenir Zeffy. La langue sélectionnée n'affecte que
Longsword and Sabre
175 $

Package including Longsword, Sabre, General Admission and T-Shirt

Extra T-Shrit
25 $
Select if you would like an extra T-Shirt

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