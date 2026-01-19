Les 3 sex*

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Les 3 sex*

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Outils et guides pédagogiques de nos projets

Intelligence Collective - FR item
Intelligence Collective - FR
5 $

Outil pédagogique en français : a pour objectif principal de sensibiliser aux différentes formes de cyberviolences basées sur le genre en définissant ces dernières et en les illustrant d’exemples concrets.

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/intelligencecollective

Intelligence Collective - EN item
Intelligence Collective - EN
5 $

Outil pédagogique en anglais : a pour objectif principal de sensibiliser aux différentes formes de cyberviolences basées sur le genre en définissant ces dernières et en les illustrant d’exemples concrets.

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/intelligencecollective

Te reconnais-tu ? item
Te reconnais-tu ?
5 $

Outil: présente une méthode pour apprendre à identifier et à gérer ses émotions, et pour identifier des concepts clés de communication interpersonnelle afin d’apprendre à exprimer ses émotions sainement, plus particulièrement en contexte de relation amoureuse ou intime.

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/tereconnaistu

On existe. Ça existe. item
On existe. Ça existe.
5 $

Outil pour les aîné.e.s LGBTQ+: Votre autonomie sexuelle est-elle respectée ?

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/onexistecaexiste

https://les3sex.com/fr/caexiste

Signe de porte item
Signe de porte
5 $

Outil pour les aîné.e.s LGBTQ+: à accrocher à la porte de sa chambre pour rappeler qu'il s'agit de notre espace privé et qu'il est nécessaire d'obtenir la permission pour entrer.

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/onexistecaexiste

https://les3sex.com/fr/caexiste

Guide pédagogique Cyberhéros item
Guide pédagogique Cyberhéros
5 $

Outil: guide pédagogique qui vise à outiller les parents, les intervenant.e.s jeunesse, le personnel scolaire enseignant et non enseignant aux signes avant-coureurs pouvant mener à des manifestations de cyberviolence. 

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/cyberheros

Dépliant Cyberhéros item
Dépliant Cyberhéros
5 $

Outil: brève présentation des différentes étapes du projet Cyberhéros et de sa pertinence.

Plus d'informations sur le projet :

https://les3sex.com/fr/cyberheros

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