Maison des jeunes Beauce-Centre

Maison des jeunes Beauce-Centre

Ouvertures après-école - Saint-Odilon

371 Rue Langevin

Saint-Odilon-de-Cranbourne, QC G0S 3A0, Canada

Inscription au programme complet
20 $

Le jeune s'inscrit aux 7 activités.

  • 20 novembre 2025: Dégustation de bonbons
  • 4 décembre 2025: Décoration de biscuits, chocolat chaud et jeux vidéo
  • 15 janvier 2026: Atelier d'argile
  • 16 février 2026: Bingo #MaMDJ GRATUIT
  • 12 mars 2026: Expériences scientifiques
  • 9 avril 2026: Confection de chocolats
  • 14 mai 2026: Zoothérapie

*Heure des animations: 15h05 à 17h30

*À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.

20 novembre: Dégustation de bonbons
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de dégustation de bonbons du 20 novembre.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
4 déc.: Décoration de biscuits, chocolat chaud, jeux vidéo
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de décoration de biscuits, chocolat chaud et jeux vidéo du 4 décembre.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
15 janvier: Atelier d'argile
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'atelier d'argile du 15 janvier.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
16 février: Bingo #MaMDJ
Gratuit

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité du bingo #MaMDJ du 16 février.

  • Activité GRATUITE
  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
12 mars: Expériences scientifiques
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité d'expériences scientifiques du 12 mars.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
9 avril: Confection de chocolats
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de confection de chocolats du 9 avril.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
14 mai: Zoothérapie
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de zoothérapie du 14 mai.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.

