Ouvertures après-école - Saint-Victor

313 Rue Ambroise

Saint-Victor, QC G0M 2B0, Canada

Inscription au programme complet
20 $

Le jeune s'inscrit aux 7 activités.

  • 4 novembre 2025: Dégustation de bonbons
  • 2 décembre 2025: Décoration de biscuits et chocolat chaud
  • 13 janvier 2026: Initiation au crochet
  • 3 février 2026: Bingo #MaMDJ GRATUIT
  • 10 mars 2026: Expériences scientifiques
  • 7 avril 2026: Confection de chocolats
  • 5 mai 2026: Zoothérapie

*Heure des animations: 14h45 à 17h30

*À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.

4 novembre: Dégustation de bonbons
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de dégustation de bonbons du 4 novembre.

  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
2 décembre: Décoration de biscuits et chocolat chaud
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de décoration de biscuits et chocolat chaud du 2 décembre.

  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
13 janvier: Atelier d'argile
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'atelier d'argile du 13 janvier.

  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
3 février: Bingo #MaMDJ
Gratuit

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité du bingo #MaMDJ du 3 février.

  • Activité GRATUITE
  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
10 mars: Expériences scientifiques
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité d'expériences scientifiques du 10 mars.

  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
7 avril: Confection de chocolats
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de confection de chocolats du 7 avril.

  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
5 mai: Zoothérapie
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de zoothérapie du 5 mai.

  • Heure de l'activité: 14h45 à 17h30
  • À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.

