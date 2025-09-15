Ouvertures après-école - Saint-Victor

Organisé par
À propos de cet événement
Le jeune s'inscrit aux 7 activités.
*Heure des animations: 14h45 à 17h30
*À noter que la MDJ sera ouverte en soirée de 18h00 à 20h30.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de dégustation de bonbons du 4 novembre.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de décoration de biscuits et chocolat chaud du 2 décembre.
Le jeune s'inscrit seulement à l'atelier d'argile du 13 janvier.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité du bingo #MaMDJ du 3 février.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité d'expériences scientifiques du 10 mars.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de confection de chocolats du 7 avril.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de zoothérapie du 5 mai.
