Maison des jeunes Beauce-Centre

Organisé par

Maison des jeunes Beauce-Centre

À propos de cet événement

Ouvertures après-école - Tring-Jonction

216 Rue Principale

Tring-Jonction, QC G0N 1X0, Canada

Inscription au programme complet
20 $

Le jeune s'inscrit aux 7 activités.

  • 13 novembre 2025: Dégustation de bonbons
  • 11 décembre 2025: Décoration de biscuits, chocolat chaud et jeux vidéo
  • 22 janvier 2026: Atelier d'argile
  • 12 février 2026: Bingo #MaMDJ GRATUIT
  • 19 mars 2026: Expériences scientifiques
  • 16 avril 2026: Confection de chocolats
  • 14 mai 2026: Zoothérapie

*Heure des animations: 15h05 à 17h30

13 novembre: Dégustation de bonbons
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de dégustation de bonbons du 13 novembre.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
11 déc.: Décoration de biscuits, chocolat chaud, jeux vidéo
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de décoration de biscuits, chocolat chaud et jeux vidéo du 11 décembre.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
22 janvier: Atelier d'argile
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'atelier d'argile du 22 janvier.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
12 février: Bingo #MaMDJ
Gratuit

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité du bingo #MaMDJ du 12 février.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
  • Activité GRATUITE
19 mars: Expériences scientifiques
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité d'expériences scientifiques du 19 mars.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
16 avril: Confection de chocolats
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de confection de chocolats du 16 avril.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30
14 mai: Zoothérapie
5 $

Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de zoothérapie du 14 mai.

  • Heure de l'activité: 15h05 à 17h30

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!