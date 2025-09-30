Ouvertures après-école - Tring-Jonction

Organisé par
À propos de cet événement
Le jeune s'inscrit aux 7 activités.
*Heure des animations: 15h05 à 17h30
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de dégustation de bonbons du 13 novembre.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de décoration de biscuits, chocolat chaud et jeux vidéo du 11 décembre.
Le jeune s'inscrit seulement à l'atelier d'argile du 22 janvier.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité du bingo #MaMDJ du 12 février.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité d'expériences scientifiques du 19 mars.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de confection de chocolats du 16 avril.
Le jeune s'inscrit seulement à l'activité de zoothérapie du 14 mai.
