Overture with the Arts's boutique

À propos de cette boutique
Nos chocolats Unity sont des tablettes de petite production, tempérées à la main à Montréal par un passionné chocolatier BIPOC qui infuse chaque tourbillon de cacao avec art et coeur.
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