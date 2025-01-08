Overture with the Arts

Offert par

Overture with the Arts

À propos de cette boutique

Overture with the Arts's boutique

Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait avec caramel item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait avec caramel item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait avec caramel item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait avec caramel
12 $

Nos chocolats Unity sont des tablettes de petite production, tempérées à la main à Montréal par un passionné chocolatier BIPOC qui infuse chaque tourbillon de cacao avec art et coeur.


Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir avec menthe item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir avec menthe item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir avec menthe item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir avec menthe
12 $

Nos chocolats Unity sont des tablettes de petite production, tempérées à la main à Montréal par un passionné chocolatier BIPOC qui infuse chaque tourbillon de cacao avec art et coeur.


Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat noir
12 $

Nos chocolats Unity sont des tablettes de petite production, tempérées à la main à Montréal par un passionné chocolatier BIPOC qui infuse chaque tourbillon de cacao avec art et coeur.


Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait végétalien item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait végétalien item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait végétalien item
Barre de chocolat UNITY: Chocolat au lait végétalien
12 $

Nos chocolats Unity sont des tablettes de petite production, tempérées à la main à Montréal par un passionné chocolatier BIPOC qui infuse chaque tourbillon de cacao avec art et coeur.


Ajouter un don pour Overture with the Arts

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!