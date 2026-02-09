La Kumpania Cordelian

Organisé par

La Kumpania Cordelian

À propos de cet événement

Ventes fermées

Paella Party

4388 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2W 1Z5, Canada

Admission générale
45,50 $

Joignez-vous à notre Paella Party 🥘 

Ola Kumpania, la caravane roleplay vous invite au tout premier Paella Party! le 29 mars prochain au Club Espagnol. 


Au menu

  • Calmars Frits et Patatas Bravas en entrée 
  • Paella au choix: 
    • poulet
    • fruits de mer
    • végétarienne
    • mix poulet et fruits de mers

Total de 45.50$ par personne (35$ + taxes et services)

Consommation et dessert en sus 


Horaire de la soirée 

  • 15h30 : Ouverture des portes 
  • 16h00 : venez partager vos idées d'activités avec la caravane roleplay pour la saison 2026 
  • 18h00 : repas et animations. En primeur, spectacles de Svarica et Carpari, ainsi que d'autres artistes invités! 
  • 22h00 : fin de la soirée 


Cette soirée se veut un événement familial, apportez vos jeux de tables, cartes magic. Il y a même une table de baby foot!!!


Le prix couvre l'accès à la salle et le souper (calmars frits et patatas bravas en entrée et un choix de Paella)


Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!