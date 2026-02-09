Joignez-vous à notre Paella Party 🥘

Ola Kumpania, la caravane roleplay vous invite au tout premier Paella Party! le 29 mars prochain au Club Espagnol.





Au menu:

Calmars Frits et Patatas Bravas en entrée

Paella au choix:

poulet fruits de mer végétarienne mix poulet et fruits de mers



Total de 45.50$ par personne (35$ + taxes et services)

Consommation et dessert en sus





Horaire de la soirée :

15h30 : Ouverture des portes

16h00 : venez partager vos idées d'activités avec la caravane roleplay pour la saison 2026

18h00 : repas et animations. En primeur, spectacles de Svarica et Carpari, ainsi que d'autres artistes invités!

22h00 : fin de la soirée





Cette soirée se veut un événement familial, apportez vos jeux de tables, cartes magic. Il y a même une table de baby foot!!!





Le prix couvre l'accès à la salle et le souper (calmars frits et patatas bravas en entrée et un choix de Paella)



