Paiement de facture

Indiquer le montant de la facture arrondi à la centaine la plus basse dans le nombre d'article. Par exemple, si votre facture est de 553$, inscrivez 5 articles.
Montant de la facture - 1$
1 $
Indiquer les dollars manquants à l'article précédent. Par exemple, si votre facture est de 553$, vous avez inscris 5 articles à 100$ pour un total de 500$. Il reste donc 53$ à payer. Vous devez donc inscrire 53 articles.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!