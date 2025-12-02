Paiement des activités

Offert par
À propos de cette boutique
Pour les personnes qui veulent soutenir l'organisme et les autres.
Merci de sélectionner le nombre de cours que vous souhaitez payer.
Zeffy affiche automatiquement une contribution de 15% à sa plateforme de paiement. Vous pouvez ajuster ce montant à votre convenance en sélectionnant "autre".
Pour les personnes qui peuvent assumer 75% du prix coûtant.
Merci de sélectionner le nombre de cours que vous souhaitez payer.
Zeffy affiche automatiquement une contribution de 15% à sa plateforme de paiement. Vous pouvez ajuster ce montant à votre convenance en sélectionnant "autre".
Pour les personnes ayant besoin d'un prix accessible.
Merci de sélectionner le nombre de cours que vous souhaitez payer.
Zeffy affiche automatiquement une contribution de 15% à sa plateforme de paiement. Vous pouvez ajuster ce montant à votre convenance en sélectionnant "autre".
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!