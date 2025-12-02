La Maison d'Aurore

Offert par

La Maison d'Aurore

À propos de cette boutique

Paiement des activités

« Prix solidaire »
80 $

Pour les personnes qui veulent soutenir l'organisme et les autres.
Merci de sélectionner le nombre de cours que vous souhaitez payer.

Zeffy affiche automatiquement une contribution de 15% à sa plateforme de paiement. Vous pouvez ajuster ce montant à votre convenance en sélectionnant "autre".

« Prix régulier »
50 $

Pour les personnes qui peuvent assumer 75% du prix coûtant.
Merci de sélectionner le nombre de cours que vous souhaitez payer.

Zeffy affiche automatiquement une contribution de 15% à sa plateforme de paiement. Vous pouvez ajuster ce montant à votre convenance en sélectionnant "autre".

« Prix coup de pouce »
20 $

Pour les personnes ayant besoin d'un prix accessible.
Merci de sélectionner le nombre de cours que vous souhaitez payer.

Zeffy affiche automatiquement une contribution de 15% à sa plateforme de paiement. Vous pouvez ajuster ce montant à votre convenance en sélectionnant "autre".

Ajouter un don pour La Maison d'Aurore

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!