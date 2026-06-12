Paiement des inscriptions avec assurance Rando-Québec

Important : Le montant de cette inscription inclut la cotisation de 10 $ pour l'assurance de Rando Québec. Cette cotisation est obligatoire pour les personnes qui ne sont pas déjà membres de Rando Québec et qui n'ont pas acquitté cette cotisation par l'entremise d'un autre chemin de pèlerinage ou d'un club de marche reconnu. Elle vous permet de bénéficier de la couverture d'assurance offerte par Rando Québec pendant votre participation au Chemin des Sanctuaires.

Le montant de 90$ (non remboursable) doit être payé pour chaque inscription le jour même afin de valider chacune des inscriptions. À défaut de paiement, votre place sera annulée.

Merci de votre collaboration.