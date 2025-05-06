Paiement des lots de l'encan Bienvenue Chez Nous 7 mai 2025

Carte cadeau de 100$ - Restaurant Le Grec Offrez une expérience culinaire méditerranéenne unique avec une carte cadeau de 100$ pour le Restaurant Le Grec. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, profitez d’une cuisine authentique inspirée des saveurs de l’île grecque de Chios, préparée par le Chef Johnny Maronitis, natif de cette île. Le Chef, passionné depuis son enfance, met un point d'honneur à partager sa culture culinaire avec ses clients, tout en vous offrant la possibilité d'apporter votre vin pour une expérience encore plus personnelle et conviviale. Une invitation à découvrir des plats savoureux, dans une atmosphère familiale où chaque détail est pensé pour que vous vous sentiez chez vous.

