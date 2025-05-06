Paiement des lots de l'encan Bienvenue Chez Nous 7 mai 2025
No1: Forfait Arome Hilton Lac-Leamy Serge Guillot
1 090 $
Détails du lot
Profitez d'un séjour unique avec repas de trois services et petit-déjeuner savoureux!
Le forfait comprends:
une nuitée au Hilton Lac-Leamy;
un petit-déjeuner au restaurant Arôme;
un souper de trois services en formule table d'hôte au restaurant Arôme
Détails du lot
Profitez d'un séjour unique avec repas de trois services et petit-déjeuner savoureux!
Le forfait comprends:
une nuitée au Hilton Lac-Leamy;
un petit-déjeuner au restaurant Arôme;
un souper de trois services en formule table d'hôte au restaurant Arôme
No2: 10 parties Club de Golf Venise-Jean Claude Nadeau
570 $
Profitez pleinement de la saison 2025 grâce à ce livret comprenant 10 parties de golf sur le magnifique parcours du Club de golf Venise à Sherbrooke.
Chaque partie inclut l’utilisation d’une voiturette, pour une expérience confortable et agréable, du départ jusqu’au dernier trou.
Que vous soyez golfeur passionné ou en quête de moments paisibles en nature, ce lot vous promet détente, plaisir et beaux paysages tout au long de la saison !
Profitez pleinement de la saison 2025 grâce à ce livret comprenant 10 parties de golf sur le magnifique parcours du Club de golf Venise à Sherbrooke.
Chaque partie inclut l’utilisation d’une voiturette, pour une expérience confortable et agréable, du départ jusqu’au dernier trou.
Que vous soyez golfeur passionné ou en quête de moments paisibles en nature, ce lot vous promet détente, plaisir et beaux paysages tout au long de la saison !
Séjour détente pour deux à Entourage sur-le-Lac Resort
Profitez d’une nuitée en chambre King Classique avec déjeuners inclus, dans un cadre moderne et apaisant au bord du lac Beauport.
Situé sur une plage privée, Entourage sur-le-Lac vous propose une expérience complète alliant confort, gastronomie et activités bien-être — l’endroit idéal pour se ressourcer à deux.
Séjour détente pour deux à Entourage sur-le-Lac Resort
Profitez d’une nuitée en chambre King Classique avec déjeuners inclus, dans un cadre moderne et apaisant au bord du lac Beauport.
Situé sur une plage privée, Entourage sur-le-Lac vous propose une expérience complète alliant confort, gastronomie et activités bien-être — l’endroit idéal pour se ressourcer à deux.
No4 : Owl's Head 4 de ski saison 2025-2026-Lise Deziel
270 $
Journée de ski pour 4 personnes – Saison 2025-2026
Vivez une journée hivernale mémorable avec 4 billets de ski valides pour la saison 2025-2026. Que ce soit entre amis ou en famille, profitez pleinement des pentes et de l’air frais de nos magnifiques montagnes !
Journée de ski pour 4 personnes – Saison 2025-2026
Vivez une journée hivernale mémorable avec 4 billets de ski valides pour la saison 2025-2026. Que ce soit entre amis ou en famille, profitez pleinement des pentes et de l’air frais de nos magnifiques montagnes !
No5 Paire de billets Orchestre symphonique - Joel B-Martin
95 $
Paire de billets – Concert du 85e anniversaire de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke | Jeudi 15 mai 2025 – 19 h 30 | Salle Maurice-O’Bready
Assistez à un concert exceptionnel soulignant le 85e anniversaire de l’OSS, présenté en ouverture de la 96e édition du Festival des harmonies. Pour l’occasion, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke partagera la scène avec la Musique des Fusiliers de Sherbrooke et l’Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke, dans une célébration grandiose de la musique et de l’héritage culturel estrien.
Paire de billets – Concert du 85e anniversaire de l’Orchestre symphonique de Sherbrooke | Jeudi 15 mai 2025 – 19 h 30 | Salle Maurice-O’Bready
Assistez à un concert exceptionnel soulignant le 85e anniversaire de l’OSS, présenté en ouverture de la 96e édition du Festival des harmonies. Pour l’occasion, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke partagera la scène avec la Musique des Fusiliers de Sherbrooke et l’Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke, dans une célébration grandiose de la musique et de l’héritage culturel estrien.
No6 : Peinture 50e anniversaire de la LHJMQ-Gilles Hubert
970 $
Œuvre d’Éric Sévigny – Hommage au 50ᵉ anniversaire de la LHJMQ
Cette œuvre vibrante rend hommage aux 50 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, capturant avec intensité l’esprit du jeu et l’émotion du sport. Réalisée par l’artiste Éric Sévigny, elle se distingue par sa richesse de détails et sa force visuelle.
L’impression est réalisée selon les plus hauts standards de reproduction artistique, assurant une qualité et une durabilité exceptionnelles.
Un objet de collection rare et recherché par les amateurs d’art sportif et de hockey !
Artiste : Éric Sévigny
Tirage limité : 5/50 (seulement 50 exemplaires numérotés et signés)
Format : 24” x 32” (61 cm x 81 cm)
Technique : Tirage Beaux-Arts pigmentaire sur toile de qualité muséale
Œuvre d’Éric Sévigny – Hommage au 50ᵉ anniversaire de la LHJMQ
Cette œuvre vibrante rend hommage aux 50 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, capturant avec intensité l’esprit du jeu et l’émotion du sport. Réalisée par l’artiste Éric Sévigny, elle se distingue par sa richesse de détails et sa force visuelle.
L’impression est réalisée selon les plus hauts standards de reproduction artistique, assurant une qualité et une durabilité exceptionnelles.
Un objet de collection rare et recherché par les amateurs d’art sportif et de hockey !
Artiste : Éric Sévigny
Tirage limité : 5/50 (seulement 50 exemplaires numérotés et signés)
Format : 24” x 32” (61 cm x 81 cm)
Technique : Tirage Beaux-Arts pigmentaire sur toile de qualité muséale
No7 : Helen Keller – par Adèle Blais-Marc Junior Leclerc
5 700 $
À travers cette œuvre, Adèle Blais rend hommage à une femme visionnaire dont l’impact dépasse les frontières du handicap. Par la composition, les textures et les mots choisis, l’artiste reconnecte le présent à cette figure historique, afin que son message continue d’inspirer.
À travers cette œuvre, Adèle Blais rend hommage à une femme visionnaire dont l’impact dépasse les frontières du handicap. Par la composition, les textures et les mots choisis, l’artiste reconnecte le présent à cette figure historique, afin que son message continue d’inspirer.
No8: Certificat cadeau Plancher M Doyon-Dominic Lapointe
300 $
Certificat-cadeau de 500 $
Offrez une touche de renouveau à votre intérieur grâce à ce certificat-cadeau de 500 $, valide sur toute la marchandise à prix régulier chez Flor Déco (Couvre-planchers M. Doyon. Que ce soit pour un projet de rénovation ou pour rehausser le style de votre décor, profitez d’un vaste choix de couvre-planchers, revêtements muraux et autres matériaux de qualité, accompagnés d’un service personnalisé.
Valide jusqu’au 31 décembre 2025
Certificat-cadeau de 500 $
Offrez une touche de renouveau à votre intérieur grâce à ce certificat-cadeau de 500 $, valide sur toute la marchandise à prix régulier chez Flor Déco (Couvre-planchers M. Doyon. Que ce soit pour un projet de rénovation ou pour rehausser le style de votre décor, profitez d’un vaste choix de couvre-planchers, revêtements muraux et autres matériaux de qualité, accompagnés d’un service personnalisé.
Valide jusqu’au 31 décembre 2025
No 10: BBQ Char-Broil 4 bruleurs+brûleur latéral-JF Rouleau
365 $
No 11: Pistolet sans fil Milwaukee M12-Patrick Sevigny
120 $
No12: Guillaume Pineault M-O'Bready- Mélanie Jacques
105 $
vendredi 13 juin 2025 Stationnement inclus
vendredi 13 juin 2025 Stationnement inclus
No:13 Guy Nantel en spectable-Mélanie Gélinas
90 $
2 billets 23 mai 2025 stationnement inclus, Salle Maurice-O'Bready
2 billets 23 mai 2025 stationnement inclus, Salle Maurice-O'Bready
No14: Matthieu PEPPER en spectacle -Jeremi Landry
70 $
Jeudi 8 mai 2025 salle Maurice O'Bready stationnement inclus
Jeudi 8 mai 2025 salle Maurice O'Bready stationnement inclus
No15: Simon Delisle au Vieux Clocher de Magog- MA Gagnon
125 $
2 billets TACHE vendredi 30 mai 2025 stationnement Inclus
2 billets TACHE vendredi 30 mai 2025 stationnement Inclus
No16: Paire de billets des Alouettes de Mtl-Mélanie Quintal
90 $
Paire de billets – Match des Alouettes de Montréal vs Elks d’Edmonton | Vendredi 8 août 2025 – Catégorie turquoise
Paire de billets – Match des Alouettes de Montréal vs Elks d’Edmonton | Vendredi 8 août 2025 – Catégorie turquoise
No17: Chef à la maison avec geneviève Roy MA Gagnon
930 $
Expérience gastronomique à domicile pour 6 personnes | Mme Geneviève Roy
Offrez-vous une soirée culinaire unique en compagnie d’une cheffe passionnée, dans le confort de votre foyer. Cette expérience exclusive pour six convives comprend :
Quatre variétés de bouchées ou tapas (une de chaque par personne) pour débuter la soirée en saveurs,
Expérience gastronomique à domicile pour 6 personnes | Mme Geneviève Roy
Offrez-vous une soirée culinaire unique en compagnie d’une cheffe passionnée, dans le confort de votre foyer. Cette expérience exclusive pour six convives comprend :
Quatre variétés de bouchées ou tapas (une de chaque par personne) pour débuter la soirée en saveurs,
No18: 2livres de recette Stephanie de Lorimier
70 $
Livres de recette de Geneviève O’Gleman : Tellement frais et Dents sucrées
Offrez-vous une double dose de bonheur culinaire avec ces deux livres incontournables de Geneviève O’Gleman, nutritionniste passionnée, animatrice et auteure de 17 best-sellers. Depuis plus de 20 ans, elle vous accompagne dans votre cuisine avec des recettes simples, santé et savoureuses.
Tellement frais : Des salades gourmandes, des repas sans cuisson, des plats rapides pour l’été, des desserts glacés et des boissons rafraîchissantes pour tous vos moments estivaux.
Dents sucrées : Les incontournables de la pâtisserie, des douceurs prêtes en 15 minutes, des desserts simples à transformer en version chic, et des options sans allergènes pour satisfaire toute la famille.
Livres de recette de Geneviève O’Gleman : Tellement frais et Dents sucrées
Offrez-vous une double dose de bonheur culinaire avec ces deux livres incontournables de Geneviève O’Gleman, nutritionniste passionnée, animatrice et auteure de 17 best-sellers. Depuis plus de 20 ans, elle vous accompagne dans votre cuisine avec des recettes simples, santé et savoureuses.
Tellement frais : Des salades gourmandes, des repas sans cuisson, des plats rapides pour l’été, des desserts glacés et des boissons rafraîchissantes pour tous vos moments estivaux.
Dents sucrées : Les incontournables de la pâtisserie, des douceurs prêtes en 15 minutes, des desserts simples à transformer en version chic, et des options sans allergènes pour satisfaire toute la famille.
Séance photo professionnelle avec Kathleen Bird
Offrez-vous une expérience mémorable en capturant de précieux instants grâce à une séance photo professionnelle de 15 minutes avec la talentueuse photographe Kathleen Bird. Cette séance comprend 6 photos retouchées livrées via une galerie web en ligne pour que vous puissiez revivre ces moments à votre rythme.
Kathleen Bird, forte de plus de 10 ans d’expérience, a su immortaliser les moments les plus significatifs de ses clients, et elle se réjouit à l'idée de vous rencontrer pour créer des souvenirs inoubliables.
Séance photo professionnelle avec Kathleen Bird
Offrez-vous une expérience mémorable en capturant de précieux instants grâce à une séance photo professionnelle de 15 minutes avec la talentueuse photographe Kathleen Bird. Cette séance comprend 6 photos retouchées livrées via une galerie web en ligne pour que vous puissiez revivre ces moments à votre rythme.
Kathleen Bird, forte de plus de 10 ans d’expérience, a su immortaliser les moments les plus significatifs de ses clients, et elle se réjouit à l'idée de vous rencontrer pour créer des souvenirs inoubliables.
No 20 : Cantine Guidi Brunello di Montalcino Joel B Martin
1 055 $
Cantine Guidi Brunello di Montalcino 2014
La marque « COLLEZIONE FAMIGLIA GUIDI » a été créée pour distinguer des
bouteilles spéciales de grand caractère. Ce n’est pas un hasard si le premier vin
créé fut le Brunello. Ce sont des produits qui sont le fruit de passion, d'histoire et
d'héritage.
Cantine Guidi Brunello di Montalcino 2014
La marque « COLLEZIONE FAMIGLIA GUIDI » a été créée pour distinguer des
bouteilles spéciales de grand caractère. Ce n’est pas un hasard si le premier vin
créé fut le Brunello. Ce sont des produits qui sont le fruit de passion, d'histoire et
d'héritage.
No21 Certificat cadeau Piosa Sherbrooke Jean Bilodeau
360 $
Certificat-cadeau – Boutique Piosa
Offrez vous une séance de magasinage stylée grâce à ce certificat-cadeau valide à la Boutique Piosa, située au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Spécialisée en chaussures, sacs à main et accessoires pour femmes, Piosa propose une sélection soignée de marques locales et internationales telles que Dolce Vita, Matt & Nat, Vagabond, Dr. Martens, Steve Madden, Birkenstock et plus encore.
Certificat-cadeau – Boutique Piosa
Offrez vous une séance de magasinage stylée grâce à ce certificat-cadeau valide à la Boutique Piosa, située au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Spécialisée en chaussures, sacs à main et accessoires pour femmes, Piosa propose une sélection soignée de marques locales et internationales telles que Dolce Vita, Matt & Nat, Vagabond, Dr. Martens, Steve Madden, Birkenstock et plus encore.
No 22: Certificat cadeau Catherine Côté styliste Dominic L.
200 $
Certificat-cadeau – Service de stylisme avec Catherine Côté
Offrez une transformation de style avec ce certificat-cadeau de 150 $ applicable aux services de Catherine Côté, styliste personnelle certifiée à Sherbrooke. Depuis près de 10 ans, elle aide ses clients à mieux comprendre leur style et à faire des choix vestimentaires éclairés.
Ce montant couvre le service “Profil de style”, une consultation d’environ une heure (en personne ou virtuelle) incluant :
– Analyse des couleurs, coupes et styles qui vous mettent en valeur
– Remise d’un guide personnalisé pour faciliter vos futurs achats
Certificat-cadeau – Service de stylisme avec Catherine Côté
Offrez une transformation de style avec ce certificat-cadeau de 150 $ applicable aux services de Catherine Côté, styliste personnelle certifiée à Sherbrooke. Depuis près de 10 ans, elle aide ses clients à mieux comprendre leur style et à faire des choix vestimentaires éclairés.
Ce montant couvre le service “Profil de style”, une consultation d’environ une heure (en personne ou virtuelle) incluant :
– Analyse des couleurs, coupes et styles qui vous mettent en valeur
– Remise d’un guide personnalisé pour faciliter vos futurs achats
No23: Distillerie Cherry River panier Cadeau M-Antoine L.
210 $
Panier cadeau – Distillerie Cherry River
Offrez un apéro haut en saveurs avec ce magnifique panier de la Distillerie Cherry River, regroupant tout le nécessaire pour créer des cocktails maison dignes d’un bar professionnel.
Ce coffret comprend :
– Une bouteille de Gin Petits fruits et basilic (750 ml)
– Un sirop simple framboises et menthe (250 ml)
– Le livre de recettes L’Apéro avec Marc Dupré
– Un shaker à cocktail en acier inoxydable
– Deux verres Cherry River en acier inoxydable
– Un tapis de bar Cherry River
Un ensemble festif pour les amateurs de gin et de mixologie!
Panier cadeau – Distillerie Cherry River
Offrez un apéro haut en saveurs avec ce magnifique panier de la Distillerie Cherry River, regroupant tout le nécessaire pour créer des cocktails maison dignes d’un bar professionnel.
Ce coffret comprend :
– Une bouteille de Gin Petits fruits et basilic (750 ml)
– Un sirop simple framboises et menthe (250 ml)
– Le livre de recettes L’Apéro avec Marc Dupré
– Un shaker à cocktail en acier inoxydable
– Deux verres Cherry River en acier inoxydable
– Un tapis de bar Cherry River
Un ensemble festif pour les amateurs de gin et de mixologie!
No:24 Oeuvre original-Ascensio par Amélie Plante- Lyne Ruel
315 $
Œuvre originale – Ascension complice par Amélie Plante | 16 x 16 pouces
Empreinte de confiance et de bienveillance, cette toile exprime la richesse d’une relation qui permet de grandir et d’atteindre son plein potentiel. Nous bénéficions tous d’être soutenu au moment de relever des défis et il est également gratifiant de représenter le point d’appui pour une personne que l’on aime.
Apportez une touche d’émotion et d’authenticité à votre décor avec cette toile, format carré de 16 x 16 pouces, peinte à l’acrylique, intitulée Ascension complice, signée Amélie Plante.
Œuvre originale – Ascension complice par Amélie Plante | 16 x 16 pouces
Empreinte de confiance et de bienveillance, cette toile exprime la richesse d’une relation qui permet de grandir et d’atteindre son plein potentiel. Nous bénéficions tous d’être soutenu au moment de relever des défis et il est également gratifiant de représenter le point d’appui pour une personne que l’on aime.
Apportez une touche d’émotion et d’authenticité à votre décor avec cette toile, format carré de 16 x 16 pouces, peinte à l’acrylique, intitulée Ascension complice, signée Amélie Plante.
No25: Sac TAFI Éclipse Stéphanie D.
35 $
Sac Tafi Éclipse
Offrez-vous un sac à main élégant et pratique avec le Sac Tafi Éclipse. De couleur vert foncé, il allie parfaitement raffinement et fonctionnalité pour compléter tous vos looks, qu'ils soient décontractés ou plus habillés. Ce sac est un accessoire polyvalent, conçu pour vous accompagner au quotidien tout en ajoutant une touche sophistiquée à votre style.
Chaque pièce est une création unique, fabriquée à partir de matières récupérées, et réalisée par des personnes en insertion socioprofessionnelle, contribuant ainsi à un projet social responsable et durable. Un choix mode et éthique, parfait pour celles et ceux qui recherchent à la fois qualité, originalité et engagement social.
Sac Tafi Éclipse
Offrez-vous un sac à main élégant et pratique avec le Sac Tafi Éclipse. De couleur vert foncé, il allie parfaitement raffinement et fonctionnalité pour compléter tous vos looks, qu'ils soient décontractés ou plus habillés. Ce sac est un accessoire polyvalent, conçu pour vous accompagner au quotidien tout en ajoutant une touche sophistiquée à votre style.
Chaque pièce est une création unique, fabriquée à partir de matières récupérées, et réalisée par des personnes en insertion socioprofessionnelle, contribuant ainsi à un projet social responsable et durable. Un choix mode et éthique, parfait pour celles et ceux qui recherchent à la fois qualité, originalité et engagement social.
No26: Certificat Cadeau Restaurant Le Grec -Dominic L.
110 $
Carte cadeau de 100$ - Restaurant Le Grec
Offrez une expérience culinaire méditerranéenne unique avec une carte cadeau de 100$ pour le Restaurant Le Grec. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, profitez d’une cuisine authentique inspirée des saveurs de l’île grecque de Chios, préparée par le Chef Johnny Maronitis, natif de cette île.
Le Chef, passionné depuis son enfance, met un point d'honneur à partager sa culture culinaire avec ses clients, tout en vous offrant la possibilité d'apporter votre vin pour une expérience encore plus personnelle et conviviale. Une invitation à découvrir des plats savoureux, dans une atmosphère familiale où chaque détail est pensé pour que vous vous sentiez chez vous.
Carte cadeau de 100$ - Restaurant Le Grec
Offrez une expérience culinaire méditerranéenne unique avec une carte cadeau de 100$ pour le Restaurant Le Grec. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, profitez d’une cuisine authentique inspirée des saveurs de l’île grecque de Chios, préparée par le Chef Johnny Maronitis, natif de cette île.
Le Chef, passionné depuis son enfance, met un point d'honneur à partager sa culture culinaire avec ses clients, tout en vous offrant la possibilité d'apporter votre vin pour une expérience encore plus personnelle et conviviale. Une invitation à découvrir des plats savoureux, dans une atmosphère familiale où chaque détail est pensé pour que vous vous sentiez chez vous.
Certificat cadeau de 50$ – Restaurant Auguste
Offrez une expérience culinaire unique au Restaurant Auguste, un incontournable de Sherbrooke. Ancré dans l’histoire d’Auguste Escoffier et de sa grand-maman Augustine, ce bistro fusionne la cuisine traditionnelle et l’innovation.
Certificat cadeau de 50$ – Restaurant Auguste
Offrez une expérience culinaire unique au Restaurant Auguste, un incontournable de Sherbrooke. Ancré dans l’histoire d’Auguste Escoffier et de sa grand-maman Augustine, ce bistro fusionne la cuisine traditionnelle et l’innovation.
No28 :Vin Rouge Tawse David's Blocl Merlot 2012 Danny B.
165 $
Tawse David's Block Merlot 2012
Situé sur les pentes inférieures de l'escarpement du Niagara, Tawse est un domaine viticole familial biologique. Passionné de vin depuis toujours, et plus particulièrement de Bourgogne, son fondateur, Moray Tawse, a acquis la propriété de Cherry Avenue en 2001 après avoir réalisé le formidable potentiel de l'escarpement du Niagara en tant que région viticole de climat frais de renommée mondiale. En 2005, il a ouvert son domaine viticole ultramoderne à Vineland, doté d'une conception gravitaire sur six niveaux, d'un système géothermique et d'un biofiltre en zone humide.
Tawse David's Block Merlot 2012
Situé sur les pentes inférieures de l'escarpement du Niagara, Tawse est un domaine viticole familial biologique. Passionné de vin depuis toujours, et plus particulièrement de Bourgogne, son fondateur, Moray Tawse, a acquis la propriété de Cherry Avenue en 2001 après avoir réalisé le formidable potentiel de l'escarpement du Niagara en tant que région viticole de climat frais de renommée mondiale. En 2005, il a ouvert son domaine viticole ultramoderne à Vineland, doté d'une conception gravitaire sur six niveaux, d'un système géothermique et d'un biofiltre en zone humide.
No29: Ensemble pour Cocktails glacés Ricardo-Lise Deziel
110 $
Ensemble pour cocktails glacés Ricardo
Faites passer vos soirées estivales au niveau supérieur avec cet ensemble festif signé Ricardo, parfait pour impressionner vos invités à l’heure de l’apéro.
Le lot comprend :
Une machine à boisson glacée Ricardo
Deux verres stylés pour les servir avec élégance
Un plateau de service
Une cuillère à cocktail
Un pilon pour bien écraser les ingrédients
Un presse-agrume Ricardo
Deux mélanges aromatiques (lime pour margaritas et mojito) pour des recettes faciles et savoureuses
Un rimmer pour givrer vos verres
L’ensemble idéal pour créer l’ambiance parfaite, que ce soit pour un 5 à 7 ou une soirée sur la terrasse. Santé!
Ensemble pour cocktails glacés Ricardo
Faites passer vos soirées estivales au niveau supérieur avec cet ensemble festif signé Ricardo, parfait pour impressionner vos invités à l’heure de l’apéro.
Le lot comprend :
Une machine à boisson glacée Ricardo
Deux verres stylés pour les servir avec élégance
Un plateau de service
Une cuillère à cocktail
Un pilon pour bien écraser les ingrédients
Un presse-agrume Ricardo
Deux mélanges aromatiques (lime pour margaritas et mojito) pour des recettes faciles et savoureuses
Un rimmer pour givrer vos verres
L’ensemble idéal pour créer l’ambiance parfaite, que ce soit pour un 5 à 7 ou une soirée sur la terrasse. Santé!
No30: Duo de vins - David Vigneault
100 $
Duo de vins : Brown Estate 'Westside' Zinfandel 2012 | Castelnau Sauternes 2005
Duo de vins d’exception – États-Unis & France
Offrez-vous un voyage sensoriel avec ce duo de vins soigneusement sélectionnés, parfait pour les amateurs de belles découvertes viticoles. Ce lot comprend :
Brown Estate 'Westside' Zinfandel 2012
Un vin rouge californien issu de la célèbre Napa Valley. Le Zinfandel de Brown Estate est reconnu pour son intensité aromatique, sa richesse en bouche et ses notes de fruits noirs, d’épices et de chêne bien intégré. Un vin structuré et élégant à savourer lors d’un repas costaud ou pour impressionner lors d’une occasion spéciale.
Castelnau Sauternes 2005
Originaire de l’illustre appellation Sauternes en France, ce vin doux du millésime 2005 promet complexité, onctuosité et finesse. Avec ses arômes de miel, d’abricot confit et de fruits exotiques, il accompagne à merveille les fromages fins, les desserts ou simplement un moment de pur plaisir.
Duo de vins : Brown Estate 'Westside' Zinfandel 2012 | Castelnau Sauternes 2005
Duo de vins d’exception – États-Unis & France
Offrez-vous un voyage sensoriel avec ce duo de vins soigneusement sélectionnés, parfait pour les amateurs de belles découvertes viticoles. Ce lot comprend :
Brown Estate 'Westside' Zinfandel 2012
Un vin rouge californien issu de la célèbre Napa Valley. Le Zinfandel de Brown Estate est reconnu pour son intensité aromatique, sa richesse en bouche et ses notes de fruits noirs, d’épices et de chêne bien intégré. Un vin structuré et élégant à savourer lors d’un repas costaud ou pour impressionner lors d’une occasion spéciale.
Castelnau Sauternes 2005
Originaire de l’illustre appellation Sauternes en France, ce vin doux du millésime 2005 promet complexité, onctuosité et finesse. Avec ses arômes de miel, d’abricot confit et de fruits exotiques, il accompagne à merveille les fromages fins, les desserts ou simplement un moment de pur plaisir.
No31: Duo de vins de prestige : Sébastien Fournier
205 $
Duo de vins de prestige : Peyre Rose Clos des Cistes 1995 & Château de Rayne Vigneau 1996
Duo de vins de prestige : Peyre Rose Clos des Cistes 1995 & Château de Rayne Vigneau 1996
No32 :Restaurant La Suite, Sherbrooke- Lyne Ruel
240 $
Détails du lot
Offrez-vous une soirée gourmande au restaurant La Suite, une adresse prisée du centre-ville de Sherbrooke. Moderne, élégant et chaleureux, cet établissement apportez votre vin se distingue par sa cuisine fusion savoureuse, où les inspirations du monde rencontrent des produits locaux de qualité.
Grâce à ce certificat-cadeau de 150 $, découvrez un menu créatif alliant fraîcheur, textures et audace culinaire, que ce soit pour un souper en tête-à-tête ou une célébration entre amis.
Détails du lot
Offrez-vous une soirée gourmande au restaurant La Suite, une adresse prisée du centre-ville de Sherbrooke. Moderne, élégant et chaleureux, cet établissement apportez votre vin se distingue par sa cuisine fusion savoureuse, où les inspirations du monde rencontrent des produits locaux de qualité.
Grâce à ce certificat-cadeau de 150 $, découvrez un menu créatif alliant fraîcheur, textures et audace culinaire, que ce soit pour un souper en tête-à-tête ou une célébration entre amis.
Vin domaine Simon Bize- Gilles Hubert
80 $
Bouteilles de Vin Ca'Del Bosco 2019 -M-Andrée Tardif
75 $
Vin Num Vinya Dels Taus 2016- M-Andrée Tardif
90 $
Ajouter un don pour Maison Marc-Antoine
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!