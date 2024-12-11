Paiement en ligne (OSS85) - Clément Caron

Partenaire prestige - Forfait d'abonnement mi-saison AMI
750 $
Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts de la programmation hiver-printemps; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $.
UNE EXPÉRIENCE SYMPHONIQUE EN FAMILLE - 12 avril 2025
Gratuit
1 billet de spectacle pour le concert UNE EXPÉRIENCE SYMPHONIQUE EN FAMILLE de la série jeune public offert en gratuité.
QUAND GERSHWIN RENCONTRE RAVEL - 24 avril 2025
Gratuit
2 billets de spectacle pour le concert QUAND GERSHWIN RENCONTRE RAVEL de la série 5@7 offert en gratuité.
