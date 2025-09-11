Paiement en ligne (OSS86) - Charles Lussier

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Inclus dans votre achat : 4 abonnements pour les 5 concerts classique; 4 billets pour les 4 concerts à la carte; 4 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 2 billets-stationnements pour chaque concert choisi; Un forfait qui s’élève à 2500 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 1250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services.
Le forfait GRAND AMBASSADEUR comprend aussi 4 billets pour les 4 concerts à la carte; 4 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 2 billets-stationnements pour chaque concert.
Le forfait GRAND AMBASSADEUR comprend aussi 4 abonnements pour les 4 concerts musique de chambre avec bouchées et consommations inclus.
Le forfait GRAND AMBASSADEUR comprend aussi 2 billets pour le souper spectacle de l'Événement-bénéfice annuel; 2 billets supplémentaires pour la partie concert de l'Événement-bénéfice annuel; 1 invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
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