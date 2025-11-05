Orchestre symphonique de Sherbrooke

Orchestre symphonique de Sherbrooke

Paiement en ligne (OSS86) - Denise Thibault

Bon-cadeau pour une paire de billets - Section A
75 $

Un bon-cadeau d'une valeur de 2 billets de spectacle au prix régulier de 75$. Le bon est applicable sur tous les spectacles de la saison 2025-2026. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

Bon-cadeau pour une paire de billets - Section B
67 $

Un bon-cadeau d'une valeur de 2 billets de spectacle au prix régulier de 67$. Le bon est applicable sur tous les spectacles de la saison 2025-2026. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

STATIONNEMENT - Spectacle au choix
5 $

1 vignette de stationnement pour accompagner le bon-cadeau d'une valeur de 5,00$. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

Envoi postal : Bon-cadeau
4 $

Notre équipe peut s'occuper de faire l'envoi postale en votre nom. Il ne s'agit pas de la transmission des billets, mais bien du bon-cadeau. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

