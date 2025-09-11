Paiement en ligne (OSS86) - Luc Beaulieu

Offert par
À propos de cette boutique
Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Concert pop symphonique : JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - HERVIEUX REND HOMMAGE À LA CHANSON QUÉBÉCOISE. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons : JOYEUSES FÊTES ! Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle pour le concert LES CORDES ÉCLATANTES de la série 5@7 offert en gratuité.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre DE FEMMES ET DE FLEURS de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre ÉCHOS D'ARCHET de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
L'Ô de l'aube. En compagnie d’une experte, participez à un atelier de création de 2 heures vous proposant un programme convivial, ludique et interactif afin de créer une fragrance unique destinée à nul autre que vous. De plus, profitez du soin esthétique de 120 minutes, Orchidée Impérial Prestige, pour mettre en valeur votre peau afin de rayonner et vous sentir sublime autant au regard qu’au touché. En complément, 125 $ à dépenser sur la sélection de produits en vente en magasin.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!