Orchestre symphonique de Sherbrooke

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Paiement en ligne (OSS86) - Luc Beaulieu

Partenaire prestige - Forfait d'abonnement AMI
750 $

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services.

JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - 18 décembre 2025
40 $

2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Concert pop symphonique : JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - HERVIEUX REND HOMMAGE À LA CHANSON QUÉBÉCOISE. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

JOYEUSES FÊTES - 14 décembre 2025
40 $

2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons : JOYEUSES FÊTES ! Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

LES CORDES ÉCLATANTES - 9 octobre 2025
Gratuit

2 billets de spectacle pour le concert LES CORDES ÉCLATANTES de la série 5@7 offert en gratuité.

DE FEMMES ET DE FLEURS - 6 novembre 2025
24 $

2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre DE FEMMES ET DE FLEURS de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

ÉCHOS D'ARCHET - 5 février 2026
24 $

2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre ÉCHOS D'ARCHET de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

SOUFFLE ET RÉSONANCE - 2 avril 2026
24 $

2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

Lot 11 de l'encan-bénéfice - Xe Soirée Jazz de l'OSS
950 $

L'Ô de l'aube. En compagnie d’une experte, participez à un atelier de création de 2 heures vous proposant un programme convivial, ludique et interactif afin de créer une fragrance unique destinée à nul autre que vous. De plus, profitez du soin esthétique de 120 minutes, Orchidée Impérial Prestige, pour mettre en valeur votre peau afin de rayonner et vous sentir sublime autant au regard qu’au touché. En complément, 125 $ à dépenser sur la sélection de produits en vente en magasin.

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