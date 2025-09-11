Paiement en ligne (OSS86) - Luc Beaulieu

L'Ô de l'aube. En compagnie d’une experte, participez à un atelier de création de 2 heures vous proposant un programme convivial, ludique et interactif afin de créer une fragrance unique destinée à nul autre que vous. De plus, profitez du soin esthétique de 120 minutes, Orchidée Impérial Prestige, pour mettre en valeur votre peau afin de rayonner et vous sentir sublime autant au regard qu’au touché. En complément, 125 $ à dépenser sur la sélection de produits en vente en magasin.