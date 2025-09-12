Paiement en ligne (OSS86) - Lucie Lacharité

Offert par
11 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Concert pop symphonique : JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - HERVIEUX REND HOMMAGE À LA CHANSON QUÉBÉCOISE. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
9 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons : JOYEUSES FÊTES ! Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle pour le concert SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7 offert en gratuité.
