Paiement en ligne (OSS86) - Marie-Claude Bibeau

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services, ainsi que l'économie de 188 $ que vous faites grâce à la promotion.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Concert pop symphonique JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - HERVIEUX REND HOMMAGE À LA CHANSON QUÉBÉCOISE. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
Le forfait AMI comprend aussi 2 billets de spectacle pour le concert de musique de chambre de votre choix dans la série LES 5@7 DE L'OSS offert en gratuité.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!