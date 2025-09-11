Paiement en ligne (OSS86) - Marie-Claude Bibeau

Orchestre symphonique de Sherbrooke

Orchestre symphonique de Sherbrooke

Partenaire prestige - Forfait d'abonnement AMI item
Partenaire prestige - Forfait d'abonnement AMI
562 $

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services, ainsi que l'économie de 188 $ que vous faites grâce à la promotion.

JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - 18 octobre 2025
40 $

2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Concert pop symphonique JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - HERVIEUX REND HOMMAGE À LA CHANSON QUÉBÉCOISE. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

JOYEUSES FÊTES - 14 décembre 2025
40 $

2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

2 billets en gratuité pour un concert des 5@7
Gratuit

Le forfait AMI comprend aussi 2 billets de spectacle pour le concert de musique de chambre de votre choix dans la série LES 5@7 DE L'OSS offert en gratuité.

