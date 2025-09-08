Paiement en ligne (OSS86) - Michèle Héon-Lepage

Offert par
28 novembre 2025 : 3 billets de spectacle additionnels se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle pour le concert LES CORDES ÉCLATANTES de la série 5@7 offert en gratuité.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre DE FEMMES ET DE FLEURS de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
