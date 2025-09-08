Orchestre symphonique de Sherbrooke

Orchestre symphonique de Sherbrooke

Paiement en ligne (OSS86) - Michèle Héon-Lepage

JOYEUSES FÊTES - 14 décembre 2025 (ajout)
120 $

28 novembre 2025 : 3 billets de spectacle additionnels se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

JOYEUSES FÊTES - 14 décembre 2025
80 $

2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

LES CORDES ÉCLATANTES - 9 octobre 2025
Gratuit

2 billets de spectacle pour le concert LES CORDES ÉCLATANTES de la série 5@7 offert en gratuité.

DE FEMMES ET DE FLEURS - 6 novembre 2025
48 $

2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre DE FEMMES ET DE FLEURS de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

SOUFFLE ET RÉSONANCE - 2 avril 2026
48 $

2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.

