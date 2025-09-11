Paiement en ligne (OSS86) - Normand Ratti

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Concert pop symphonique : JE REVIENS CHEZ NOUS 2 - HERVIEUX REND HOMMAGE À LA CHANSON QUÉBÉCOISE. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 40 $ chacun pour le Grand Concert de Noël Simons : JOYEUSES FÊTES ! Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle pour le concert LES CORDES ÉCLATANTES de la série 5@7 offert en gratuité.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre DE FEMMES ET DE FLEURS de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre ÉCHOS D'ARCHET de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
2 billets de spectacle se détaillant à 24 $ chacun pour le concert de musique de chambre SOUFFLE ET RÉSONANCE de la série 5@7. Ce montant inclut les taxes et les frais de services.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing