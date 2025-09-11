Paiement en ligne (OSS86) - Normand Ratti

Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 2 invitations aux cocktails gratuits des après-concert; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à 750 $ en retour d’un reçu de don aux fins de l’impôt sur le revenu de 250 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de services.