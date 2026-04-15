Orchestre symphonique de Sherbrooke

Offert par

Orchestre symphonique de Sherbrooke

À propos de cette boutique

Paiement en ligne (OSS86) - Roxane Ares

L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT - 21 avril 2026 (31014564) item
L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT - 21 avril 2026 (31014564)
51,74 $

Trois (3) billets de spectacle pour le concert L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT de la série jeune public au prix régulier de 15 $ +tx par élèves. Un sous-total de 45 $ associé à la facture 31014564.

0
L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT - 21 avril 2026
Gratuit

Deux (2) billets de spectacle pour le concert L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT de la série jeune public offert en gratuité pour les personnes-accompagnatrices.

0
Ajouter un don pour Orchestre symphonique de Sherbrooke

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!