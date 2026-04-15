Paiement en ligne (OSS86) - Roxane Ares

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Trois (3) billets de spectacle pour le concert L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT de la série jeune public au prix régulier de 15 $ +tx par élèves. Un sous-total de 45 $ associé à la facture 31014564.
Deux (2) billets de spectacle pour le concert L'AVENTURE SYMPHONIQUE DE TNT de la série jeune public offert en gratuité pour les personnes-accompagnatrices.
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