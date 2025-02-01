Club de Volleyball Everton

Paiement saison performance U15 Blanc feminin 2025-2026

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Un versement U15 F Blanc - paiement du le 11 oct '25
1 275,42 $

Plan de cotisation en 1 versement pour une athlète U15 F blanc. Du le 11 octobre 2025. (21.99$ par entrainement pour un total de $1275.42 la saison)

Deux versements U15 F - premier paiement du le 11 oct '25
666,71 $

Plan de cotisation en 2 versements pour une athlète U15F Blanc. Du le 11 octobre 2025. (22.99$ par entrainement pour un total de $1333.42 la saison)

Deux versements U15 F- deuxième paiement du le 10 janv '26
666,71 $

Plan de cotisation en 2 versements pour une athlète U15 F Blanc. Du le 10 janvier 2026. (22.99$ par entrainement pour un total de $1333.42 la saison)

Sept versements U15 F - paiements dus 1er samedi du mois
198,78 $

Plan de cotisation en 7 versements pour une athlète U15 F Blanc. Dus le 11 oct. 1 nov. 6 dec. 10 jan. 7 fev. 7 mar. 4 avr. (23.99$ par entrainement pour un total de $1391.42 la saison)

