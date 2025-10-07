Paiement saison performance U15 masculin 2025-2026

Plan de cotisation en 1 versement pour un athlète U15 M. Du le 14 octobre 2025. (21.99$ par entrainement)
Plan de cotisation en 2 versements pour un athlète U15 M. Du le 14 octobre 2025. (22.99$ par entrainement pour un total de $1,310.43 la saison)
Plan de cotisation en 2 versements pour un athlète U15 M. Du le 9 janvier 2026. (22.99$ par entrainement pour un total de $1,310.43 la saison)
Plan de cotisation en 7 versements pour un athlète U15 M. Dus le 14 oct. 1 nov. 6 dec. 10 jan. 7 fev. 7 mar. 4 avr. (23.99$ par entrainement pour un total de $1,367.43 la saison)
