Paiement saison performance U15 masculin 2025-2026

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Un versement U15 M - paiement du le 14 oct '25
CA$1,253.43

Plan de cotisation en 1 versement pour un athlète U15 M. Du le 14 octobre 2025. (21.99$ par entrainement)

Deux versements U15 M - premier paiement du le 14 oct '25
CA$655.22

Plan de cotisation en 2 versements pour un athlète U15 M. Du le 14 octobre 2025. (22.99$ par entrainement pour un total de $1,310.43 la saison)

Deux versements U15 M- deuxième paiement du le 9 janv '26
CA$655.22

Plan de cotisation en 2 versements pour un athlète U15 M. Du le 9 janvier 2026. (22.99$ par entrainement pour un total de $1,310.43 la saison)

Sept versements U15 M - paiements dus 1er samedi du mois
CA$195.35

Plan de cotisation en 7 versements pour un athlète U15 M. Dus le 14 oct. 1 nov. 6 dec. 10 jan. 7 fev. 7 mar. 4 avr. (23.99$ par entrainement pour un total de $1,367.43 la saison)

