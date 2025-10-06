Paiement saison performance U16 Noir feminin 2025-2026

Organisé par
À propos de cet événement
Plan de cotisation en 1 versement pour une athlète U16 F Noir. Du le 11 octobre 2025. (21.99$ par entrainement pour un total de $1231.44 la saison)
Plan de cotisation en 2 versements pour une athlète U16F Noir. Du le 11 octobre 2025. (22.99$ par entrainement pour un total de $1287.44 la saison)
Plan de cotisation en 2 versements pour une athlète U16 F Noir. Du le 10 janvier 2026. (22.99$ par entrainement pour un total de $1287.44 la saison)
Plan de cotisation en 7 versements pour une athlète U16F Noir. Dus le 11 oct. 1 nov. 6 dec. 10 jan. 7 fev. 7 mar. 4 avr. (23.99$ par entrainement pour un total de $1343.44 la saison)
