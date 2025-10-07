Club de Volleyball Everton

Club de Volleyball Everton

Paiement saison performance U18 masculin 2025-2026

2701 Rue Nicolet

Montréal, QC H1X 1Z8, Canada

Un versement U18 M - paiement du le 14 oct '25
1 253,43 $

Plan de cotisation en 1 versement pour un athlète U18 M. Du le 14 octobre 2025. (21.99$ par entrainement)

Deux versements U18 M - premier paiement du le 14 oct '25
655,22 $

Plan de cotisation en 2 versements pour un athlète U18 M. Du le 14 octobre 2025. (22.99$ par entrainement pour un total de $1264.45 la saison)

Deux versements U18 M- deuxième paiement du le 9 janv '26
655,22 $

Plan de cotisation en 2 versements pour un athlète U18 M. Du le 9 janvier 2026. (22.99$ par entrainement pour un total de $1264.45 la saison)

Sept versements U18 M - paiements dus 1er samedi du mois
195,35 $

Plan de cotisation en 7 versements pour un athlète U18 M. Dus le 14 oct. 1 nov. 6 dec. 10 jan. 7 fev. 7 mar. 4 avr. (23.99$ par entrainement pour un total de $1319.45 la saison)

