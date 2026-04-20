La Maison des greffés Lina Cyr

Organisé par

La Maison des greffés Lina Cyr

À propos de cet événement

Paiement Supplémentaire Défi-vélo 2026

Chambre ÉNPQ occupation simple
155 $

Chambre à l'École Nationale de Police du Québec, à Nicolet, pour personne seule dans la chambre. Comprend aussi le prix pour le déjeuner le lendemain. 134$ + taxes

Chambre ÉNPQ occupation double
198 $

Chambre à l'École Nationale de Police du Québec, à Nicolet, pour personne seule dans la chambre. Comprend aussi le prix pour le déjeuner le lendemain pour deux personnes. 172$ + taxes

Souper à l'ÉNPQ
40 $

Souper à l' l'École Nationale de Police du Québec, le vendredi 10 juillet à 18h. 35$ + txs par personne. Le prix comprend aussi le service.

Souper au Juvénat Notre-Dame
58 $

Souper au Juvénat Notre-Dame le samedi 11 juillet à 18h. 50$ + txs par personne.

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