Paiement Supplémentaire Défi-vélo 2026

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À propos de cet événement
Chambre à l'École Nationale de Police du Québec, à Nicolet, pour personne seule dans la chambre. Comprend aussi le prix pour le déjeuner le lendemain. 134$ + taxes
Chambre à l'École Nationale de Police du Québec, à Nicolet, pour personne seule dans la chambre. Comprend aussi le prix pour le déjeuner le lendemain pour deux personnes. 172$ + taxes
Souper à l' l'École Nationale de Police du Québec, le vendredi 10 juillet à 18h. 35$ + txs par personne. Le prix comprend aussi le service.
Souper au Juvénat Notre-Dame le samedi 11 juillet à 18h. 50$ + txs par personne.
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