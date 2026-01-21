Club de Volleyball Everton

Paiements Championnat National 2026 Performance Jeunesse

U14 Feminin Nationaux - Ottawa
940 $

Frais pour l'inscription aux Nationaux. https://volleyball.ca/en/competitions/2026-youth-nationals/ottawa-2026

U14 Feminin Nationaux - Honoraire entraineur
720 $

Honoraires d'entraineur pour les 3 jours de competition + 1 journee de deplacement.

U15 Feminin Noir Nationaux - Calgary
1 202,15 $

Frais pour l'inscription aux Nationaux. https://volleyball.ca/en/competitions/2026-youth-nationals/calgary-2026

U15 Feminin Noir Nationaux - Honoraire entraineur
720 $

Honoraires d'entraineur pour les 3 jours de competition + 1 journee de deplacement.

U15 Feminin Blanc Nationaux - Calgary
1 202,15 $

Frais pour l'inscription aux Nationaux. https://volleyball.ca/en/competitions/2026-youth-nationals/calgary-2026

U15 Feminin Blanc Nationaux - Honoraire entraineur
720 $

Honoraires d'entraineur pour les 3 jours de competition + 1 journee de deplacement.

U16 Feminin Noir Nationaux - Calgary
1 202,15 $

Frais pour l'inscription aux Nationaux. https://volleyball.ca/en/competitions/2026-youth-nationals/calgary-2026

U16 Feminin Noir Nationaux - Honoraire entraineur
1 440 $

Honoraires d'entraineurs pour les 3 jours de competition + 1 journee de deplacement pour les 2 coachs.

U16 Feminin Blanc Nationaux - Calgary
1 202,15 $

Frais pour l'inscription aux Nationaux. https://volleyball.ca/en/competitions/2026-youth-nationals/calgary-2026

U16 Feminin Blanc Nationaux - Honoraire entraineur
720 $

Honoraires d'entraineur pour les 3 jours de competition + 1 journee de deplacement.

