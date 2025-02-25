Paiements en ligne

MAISON D'ENTRAIDE L'ARC-EN-CIEL INC.

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Thérapie fermée 30 jours - Paiement global item
Thérapie fermée 30 jours - Paiement global
2 750 $

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Thérapie fermée 30 jours - Paiement partiel item
Thérapie fermée 30 jours - Paiement partiel
1 375 $

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Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé item
Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé
1 000 $

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Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé item
Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé
500 $

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Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé item
Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé
100 $

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-Pour un paiement de 100 $, indiquer la quantité (1)

-Pour un paiement de 200 $, indiquer la quantité (2)

-Pour un paiement de 300 $, indiquer la quantité (3)


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Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé item
Thérapie fermée 30 jours - Montant personnalisé
50 $

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-Pour un paiement de 50 $, indiquer la quantité (1)

-Vous pouvez combiner des tranches de 100$ et de 50$ pour obtenir le montant de votre choix.


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