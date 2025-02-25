Paiements en ligne

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Sélectionnez cette option si vous désirez payer votre thérapie en un seul versement.
N'oubliez pas d'indiquer la quantité (1) et votre numéro de référence ou de facture dans l'espace prévu à cette fin.
Sélectionnez cette option si vous désirez payer votre thérapie en deux versements de 1 375 $.
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Sélectionnez cette option si vous désirez faire un paiement de 1 000 $.
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Sélectionnez cette option si vous désirez faire un paiement de 500 $.
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-Pour un paiement de 100 $, indiquer la quantité (1)
-Pour un paiement de 200 $, indiquer la quantité (2)
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Sélectionnez cette option si vous désirez faire un paiement par tranche de 50 $.
-Pour un paiement de 50 $, indiquer la quantité (1)
-Vous pouvez combiner des tranches de 100$ et de 50$ pour obtenir le montant de votre choix.
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