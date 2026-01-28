Paiment en ligne (OSS86) - Philippe Arbour

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Inclus dans votre achat : 2 abonnements pour les 5 concerts classiques; 1 billet-stationnement pour chaque concert choisi. Un forfait qui s’élève à une valeur de 269 $. Ce montant inclut d'ailleurs les taxes et les frais de service.
2 billets de spectacle offerts en gratuité pour le Grand Concert de Noël Simons. Cet achat inclut également un stationnement pour la durée de la représentation. Cette offre remplace le concert d'ouverture dans le forfait d'abonnement.
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