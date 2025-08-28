Pain du mois de septembre 2025

$
Vous passez votre commande une fois pour l'année et vous recevrez à chaque mois : la miche et la baguette du mois.
Vous passez votre commande une fois pour l'année et vous recevrez à chaque mois : la miche du mois.
Vous passez votre commande une fois pour l'année et vous recevrez à chaque mois : la baguette du mois.
Ingrédients Farine de blé biologique "Pain dans les Voiles", eau, sel, levain, levure.
Ingrédients
Farine de blé entier biologique du moulin de la Rémy en Charlevoix, eau, sel, levain.
