Pain du mois de septembre 2025

Abonnement annuel "On s'gâte" item
Abonnement annuel "On s'gâte"
CA$103

Vous passez votre commande une fois pour l'année et vous recevrez à chaque mois : la miche et la baguette du mois.

Abonnement annuel "On s'laisse tenter" item
Abonnement annuel "On s'laisse tenter"
CA$68

Vous passez votre commande une fois pour l'année et vous recevrez à chaque mois : la miche du mois.

Abonnement annuel "Il faut que ça croustille!" item
Abonnement annuel "Il faut que ça croustille!"
CA$37

Vous passez votre commande une fois pour l'année et vous recevrez à chaque mois : la baguette du mois.

La baguette100% levain item
La baguette100% levain
CA$3.95

Ingrédients Farine de blé biologique "Pain dans les Voiles", eau, sel, levain, levure.

Intégral nature item
Intégral nature
CA$6.75

Ingrédients Farine de blé entier biologique du moulin de la Rémy en Charlevoix, eau, sel, levain.

