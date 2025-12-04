Fondation Académie des Sacrés-Coeurs

Pain du mois (janvier 2026)

La baguette 100% levain
La baguette 100% levain
3,95 $

Ingrédients
Farine Signature LPDV bio (blanche non blanchie d'agriculture biologique, cultivée à Saint-Marc sur Richelieu et moulue sur meule de pierre au moulin de la Rémy), eau, 100% levain et sel

Miche nature
Miche nature
6,40 $

Ingrédients
Farine Signature LPDV bio (blanche non blanchie d'agriculture biologique, cultivée à Saint-Marc sur Richelieu et moulue sur meule de pierre au moulin de la Rémy), eau, levain et sel.

Pot de préparation de biscuits
Pot de préparation de biscuits
15 $

Confectionné par les élèves des comités de Nature Engagée

