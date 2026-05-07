Pain du mois (juin 2026)

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Ingrédients
Farine Pain dans les Voiles (blanche non blanchie d'agriculture raisonnée, et moulue au moulin de Soulanges), eau, sel et levure
Ingrédients
Farine Signature LPDV bio (blanche non blanchie d'agriculture biologique, cultivée à Saint-Marc-sur-Richelieu et moulue sur meule de pierre du moulin de la Rémy), farine de seigle bio du moulin de la Rémy, eau, 100 % levain et sel.
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