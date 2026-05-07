Fondation Académie des Sacrés-Coeurs

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Pain du mois (juin 2026)

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Baguette tradition item
Baguette tradition
3,35 $

Ingrédients
Farine Pain dans les Voiles (blanche non blanchie d'agriculture raisonnée, et moulue au moulin de Soulanges), eau, sel et levure

Le Lavallée item
Le Lavallée
6,85 $

Ingrédients
Farine Signature LPDV bio (blanche non blanchie d'agriculture biologique, cultivée à Saint-Marc-sur-Richelieu et moulue sur meule de pierre du moulin de la Rémy), farine de seigle bio du moulin de la Rémy, eau, 100 % levain et sel.

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