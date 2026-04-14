Scout Saint-Antoine Le Grand

Organisé par

Scout Saint-Antoine Le Grand

À propos de cet événement

Paint & Sip 2026 - 3e édition

999 Ave McEachran

Outremont, QC H2V 3E6, Canada

Vague 1 - Golden Hour : de 18h à 20h
45 $

Venez peindre avec nous à partir de 18h. Votre billet comprend tout le nécessaire pour libérer l'artiste en vous : matériel de peinture de première qualité, une toile vierge, accompagné d'une sélection soigneusement choisie d'accompagnements de fromage fins et assortis ainsi qu'une consommation alcoolisée.

Vague 2 - Dolce Vita : de 20h30 à 22h30
45 $

Venez peindre avec nous à partir de 20h30. Votre billet comprend tout le nécessaire pour libérer l'artiste en vous : matériel de peinture de première qualité, une toile vierge, accompagné d'une sélection soigneusement choisie d'accompagnements de fromage fins et assortis ainsi qu'une consommation alcoolisée.

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