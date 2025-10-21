Paire de billets pour «La jeune fille suppliciée sur une étagère» à Prospero

Créateur d’une rare polyvalence, Cédric Delorme-Bouchard est de retour à Prospero avec «La jeune fille suppliciée sur une étagère», une pièce qui explore l’inégalité des classes sociales et l’objectification des corps. Avec la justesse et la sensibilité qu’on lui connaît, Evelyne de la Chenelière signe l’adaptation pour les planches de ce récit signé par l’auteur japonais Akira Yoshimura. Sur scène, l’actrice Larissa Corriveau est accompagnée de Jennyfer Desbiens… ça promet!

