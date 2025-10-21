Paire de billets pour la pièce «Que notre joie demeure» au TNM

Parmi spectacles les plus attendus de la saison du TNM, «Que notre joie demeure» est l’adaptation théâtrale du roman primé de Kev Lambert. Cette œuvre percutante aborde des enjeux contemporains brûlants et interroge notre rapport à l’art, à la beauté et au monde qui nous entoure. En prime : l’incomparable Anne Dorval dans le rôle de l’architecte star Céline Wachowski! Adaptation et mise en scène : Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais



Laissez-passer double, valide pour les représentations des samedis en soirée, entre le 17 mars et le 11 avril 2026

- billets catégorie rouge –



(avec émission d’un reçu officiel de 200$)