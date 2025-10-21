Paire de billets pour la pièce «Top Girls» à Espace GO

Œuvre de la dramaturge britannique Caryl Churchill, mise en scène par Édith Patenaude, la pièce «Top Girls» soulève des questions intemporelles sur les sacrifices personnels nécessaires pour atteindre le succès et sur la place des femmes dans une société qui peine encore à leur accorder une véritable égalité. Un sextuor d’actrices est réuni pour l’occasion : Christine Beaulieu, Romy Bédard, Laura Côté-Bilodeau, Marie-France Lambert, Ève Pressault et Cynthia Wu-Maheux.

Laissez-passer double, valable du 20 janvier au 14 février 2026.



(avec émission d’un reçu officiel de 90$)