Produits agricoles du Palais des congrès de Montréal

500g de gingembre frais
500g de Curcuma frais
500 g de citronnelle fraîche
30 g de piment Gorria en poudre, le même qui est appelé couramment d'Espelette, mais le nôtre pousse sur des toits à Montréal.
Une sauce piment fort réalisée avec des produits urbains, dont majoritairement des produits de nos fermes au Centre-ville de Montréal. Produit collaboratif avec la pimenterie.
Produit rare : seulement 950 bouteilles produits en 2024. Il reste moins de 50 bouteilles, dont 12 sont en ventes à l'occasion des portes ouvertes.
Force : 3/5 piment
100 mg de Safran qui pousse qui pousse sur le toit du Palais des congrès de Montréal.
250 mg de Safran, dans une petite boite, qui pousse qui pousse sur le toit du Palais des congrès de Montréal.
