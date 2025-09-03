Produits agricoles du Palais des congrès de Montréal

Une sauce piment fort réalisée avec des produits urbains, dont majoritairement des produits de nos fermes au Centre-ville de Montréal. Produit collaboratif avec la pimenterie.





Produit rare : seulement 950 bouteilles produits en 2024. Il reste moins de 50 bouteilles, dont 12 sont en ventes à l'occasion des portes ouvertes.





Force : 3/5 piment