Produits agricoles du Palais des congrès de Montréal

Gingembre Frais
Gingembre Frais
18 $

500g de gingembre frais

Curcuma Frais
Curcuma Frais
21 $

500g de Curcuma frais

Citronnelle
Citronnelle
15 $

500 g de citronnelle fraîche

Piment Gorria
Piment Gorria
10 $

30 g de piment Gorria en poudre, le même qui est appelé couramment d'Espelette, mais le nôtre pousse sur des toits à Montréal.

Sauce piment - Montréal
Sauce piment - Montréal
14 $

Une sauce piment fort réalisée avec des produits urbains, dont majoritairement des produits de nos fermes au Centre-ville de Montréal. Produit collaboratif avec la pimenterie.


Produit rare : seulement 950 bouteilles produits en 2024. Il reste moins de 50 bouteilles, dont 12 sont en ventes à l'occasion des portes ouvertes.


Force : 3/5 piment

Safran Montréal
Safran Montréal
10 $

100 mg de Safran qui pousse qui pousse sur le toit du Palais des congrès de Montréal.

Safran Montréal
Safran Montréal
25 $

250 mg de Safran, dans une petite boite, qui pousse qui pousse sur le toit du Palais des congrès de Montréal.

