Panier Gourmands 2025

Panier Gourmand
55 $

Ce que contient le panier :

1 x 16g de thé vert crime de la passion & 1 x 16 g de tisane Limonade à la Framboise - Mystea ; 1 x 360 g de miel - Miellerie Flavo ; 1 biscuit frais fait à la main - Biscuiterie Kooky

Livraison (Sherbrooke)
Gratuit

Livraison dans la ville de Sherbrooke (arrondissements de Brompton, de Fleurimont, de Lennoxville, du Mont-Bellevue, de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville et de Jacques-Cartier).

Livraison (en dehors de Sherbrooke)
5 $

Livraison en Estrie à l'extérieur de Sherbrooke.

Ajouter un don pour GRIS Estrie

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!