Engramme

Organisé par

Engramme

À propos de cet événement

Hiver 2016 - Panier-Imprimer-Panier : Impression de matières souples et introduction au tressage du rotin par Anie Toole

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 6E6, Canada

Membre - Panier-Imprimer-Panier
512 $

6 restants

Les prix sont taxes incluses.


En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 7 mars 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 13 mars 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 14 mars 2026.


La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Non-membre - Panier-Imprimer-Panier
563 $

6 restants

Les prix sont taxes incluses.


En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 7 mars 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 13 mars 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 14 mars 2026.


La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!