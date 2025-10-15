Adaptavie INC.

Organisé par

Adaptavie INC.

À propos de cet événement

Parahockey 2026 - Inscription

3500 Rue Cambronne

Québec, QC G1E 7H2, Canada

Frais d'inscription équipe SLAM - Parahockey
550 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

En complétant les frais d'inscription, vous autorisez le Challenge Hivernal Adaptavie à publier et à utiliser les photographies et les enregistrements vidéo sur lesquels vous ou les participants ci-dessus inscrits avez été captés.

Inscription individuel récréative - Parahockey
50 $

En complétant les frais d'inscription, vous autorisez le Challenge Hivernal Adaptavie à publier et à utiliser les photographies et les enregistrements vidéo sur lesquels vous ou les participants ci-dessus inscrits avez été captés.

Ajouter un don pour Adaptavie INC.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!