Amis des Sentiers Bromont
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Organisé par

Amis des Sentiers Bromont

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan Parc des Sommets X iF3

Lieu de prise en charge

44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6, Canada

1 nuitée au Château Bromont item
1 nuitée au Château Bromont
1 $

Enchère de départ

Vélo Norco pour enfants item
Vélo Norco pour enfants
1 $

Enchère de départ

Ensemble Tourisme Bromont item
Ensemble Tourisme Bromont
1 $

Enchère de départ

Bon cadeau d'une valeur de 200$ du Camping des Sommets item
Bon cadeau d'une valeur de 200$ du Camping des Sommets
1 $

Enchère de départ

Certificat-cadeau d'un traitement avec Mélissa Harnois item
Certificat-cadeau d'un traitement avec Mélissa Harnois item
Certificat-cadeau d'un traitement avec Mélissa Harnois item
Certificat-cadeau d'un traitement avec Mélissa Harnois
1 $

Enchère de départ

Poignée de vélo Mauve item
Poignée de vélo Mauve
1 $

Enchère de départ

https://enve.com/en-ca/collections/grips/products/fractal-trail-grip?variant=53351349092636

Lot de produits Dusk (6 produits) item
Lot de produits Dusk (6 produits) item
Lot de produits Dusk (6 produits) item
Lot de produits Dusk (6 produits)
1 $

Enchère de départ

Poudre de protéine_Elevo #1 item
Poudre de protéine_Elevo #1
1 $

Enchère de départ

Poudre de protéine_Elevo #1 item
Poudre de protéine_Elevo #1
1 $

Enchère de départ

Carte-cadeau petit montagnard item
Carte-cadeau petit montagnard
1 $

Enchère de départ

Valeur de 200$

Ensemble d'entretien Vélo et Équipement Mint'N Dry item
Ensemble d'entretien Vélo et Équipement Mint'N Dry
1 $

Enchère de départ

un ensemble de leurs nouveaux produits:

1X Tech Wash 1L

1 x Nettoyant Chaussure et Gear

1 x graisse multi-usage


Casque Specialized Ambush 3 item
Casque Specialized Ambush 3
1 $

Enchère de départ

Casque GIRO Montaro Mips II item
Casque GIRO Montaro Mips II
1 $

Enchère de départ

Genouillère item
Genouillère
1 $

Enchère de départ

Leatt Airflex pro knee guard

Lot Julius café avec French Press + café moulu item
Lot Julius café avec French Press + café moulu
1 $

Enchère de départ

1 french press

1 sachet de café 5990

Lot Julius café incluant 2 sacs de café et 1 barre chocolat item
Lot Julius café incluant 2 sacs de café et 1 barre chocolat
1 $

Enchère de départ

1x barre de chocolat 54%

un sachet du café 5400

un sachet du café 4333

Paire de lunette Smith item
Paire de lunette Smith
1 $

Enchère de départ

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