Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

À propos de cet événement

Parc du Massif du Sud - Initiation au ski de montagne

300 Rte du Massif-du-Sud

Saint-Philémon, QC G0R 4A0, Canada

Inscription SKI - JEUNE (10-17 ans)
Gratuit

Le billet inclus: 1 jour de ski, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons.

Inscription PLANCHE - JEUNE (10-17 ans)
Gratuit

Le billet inclus: 1 jour de ski, encadrement et enseignement, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes!

Inscription - ADULTE (sans location)
Gratuit

Le billet inclus: 1 jour de ski, encadrement et enseignement.

Inscription SKI - ADULTE (avec location)
Gratuit

Le billet inclus: 1 jour de ski, encadrement et enseignement, skis, bottes (skieurs seulement), peaux d'ascension et bâtons.

Inscription PLANCHE - ADULTE (avec location)
Gratuit

Le billet inclus: 1 jour de ski, encadrement et enseignement, peaux d'ascension et bâtons. Apportez vos bottes!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!